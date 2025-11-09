Вегас и Эдмонтон проиграли Анахайму и Колорадо, Каролина обыграла Баффало
Монреаль разгромил Юту, Айлендерс в дерби разгромил Рейнджерс
36 минут назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Торонто Мейпл Лифс — Бостон Брюинз — 3–5
Монреаль Канадиенс — Юта Мамонт — 6–2
Тампа-Бэй Лайтнинг — Вашингтон Кэпиталз — 3–2
Сент-Луис Блюз — Сиэтл Кракен — 3–4 ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс — 0–5
Каролина Харрикейнз — Баффало Сэйбрз — 6–3
Сан-Хосе Шаркс — Флорида Пантерз — 3–1
Ванкувер Кэнакс — Коламбус Блю Джекетс — 4–3
Эдмонтон Ойлерз — Колорадо Эвеланш — 1–9
Вегас Голден Найтс — Анахайм Дакс — 3–4 ОТ