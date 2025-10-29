Вегас, Тампа-Бэй и Детройт одержали победы над Каролиной, Нэшвиллом и Сент-Луисом
Колорадо переиграло Нью-Джерси, Эдмонтон был сильнее Юты
около 3 часов назад
НХЛ. Регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс – Калгари Флэймз — 4:3
Филадельфия Флайерз – Питтсбург Пингвинз — 3:2 Б
Каролина Харрикейнз – Вегас Голден Найтс — 3:6
Баффало Сейбрз – Коламбус Блю Джекетс — 3:4 ОТ
Флорида Пантерз – Анахайм Дакс — 2:3 Б
Бостон Брюинз – Нью-Йорк Айлендерс — 5:2
Нэшвилл Предаторз – Тампа-Бэй Лайтнинг — 2:5
Миннесота Уайлд – Виннипег Джетс — 3:4 ОТ
Сент-Луис Блюз – Детройт Ред Уингз — 2:5
Даллас Старз – Вашингтон Кэпиталз — 1:0
Чикаго Блэкхокс – Оттава Сенаторз — 7:3
Колорадо Эвеланш – Нью-Джерси Девилз — 8:4
Эдмонтон Ойлерз – Юта Мамонт — 6:3
Ванкувер Кэнакс – Нью-Йорк Рейнджерс — 0:2
Сиэтл Кракен – Монреаль Канадиенс — 3:4 ОТ
Сан-Хосе Шаркс – Лос-Анджелес Кингз — 3:4