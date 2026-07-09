Участники международных учебно-тренировочных лагерей Olympic Dreams продолжают подтверждать высокий уровень подготовки на главных европейских стартах. Украинские спортсмены завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей — на чемпионате Европы среди кадетов и Кубках Европы среди юниоров.

Ярким успехом стал чемпионат Европы по дзюдо среди кадетов (U18), который прошел на Гран-Канарии (Испания). Воспитанники проекта завоевали четыре награды: чемпионом Европы стал Хазар Гейдаров (до 60 кг), а Ксения Кирильчук (до 52 кг), Диана Самойлюк (до 63 кг) и Яна Довгун (до 70 кг) — вице-чемпионками Европы. В последний день чемпионата, в рамках смешанного командного турнира, украинские кадеты завоевали еще серебряные медали Европы, уступив в финале лишь многократному чемпиону – сборной Франции.

На Кубках Европы U21, прошедших в Чехии, Австрии и Германии участники лагерей Olympic Dreams завоевали еще 10 медалей, четыре из которых — золотые: у Неонилы Момот (до 57 кг), Александра Мартынчука (до 66 кг), Людмилы Вознюк (до 70 кг), Ильи Назаренко (до 73 кг).

Все спортсмены являются участниками международных тренировочных лагерей Olympic Dreams, где имеют возможность готовиться в безопасных условиях, тренироваться вместе с сильнейшими дзюдоистами мира, получать бесценный международный опыт и совершенствовать мастерство под руководством украинских и иностранных тренеров.

Инициатор и меценат проекта Анатолий Бойко и команда Olympic Dreams

Инициатор и меценат международного проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко подчеркнул, что нынешний успех украинских дзюдоистов является закономерным результатом многолетней системной работы:

«Чемпионаты Европы, Кубки Европы и другие международные турниры в очередной раз доказывают: даже в самых сложных условиях войны украинская спортивная молодежь способна конкурировать с сильнейшими. Каждая медаль наших спортсменов — это доказательство того, что системная поддержка, профессиональная работа тренеров и доверие международных партнеров дают реальный результат. Именно так мы помогаем сохранить будущее украинского спорта».

Международный проект Olympic Dreams, реализуемый Благотворительным фондом «Будущее — детям», с марта 2022 года обеспечивает непрерывный тренировочный процесс для украинских спортсменов за рубежом. За это время в рамках проекта проведено 36 международных учебно-тренировочных лагерей в 14 странах мира, участие в которых приняли представители 13 олимпийских видов спорта. После участия в лагерях они уже завоевали более 1300 медалей на национальных и международных соревнованиях.