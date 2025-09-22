Владимир Кириченко

Призерка ЧС-2022 українська дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко підтвердила Tribuna.com, что будет выступать за сборную ОАЭ.

В СМИ появилась информация о вашем переходе в сборную ОАЭ. Журналисты ссылаются на ваш сторис в кимоно с флагом страны. Можете прокомментировать правдивость этой информации? Если действительно будете менять страну, то почему приняли такое решение?

«Да, это правда».

21-летняя Литвиненко – бронзовая призерка чемпионата мира 2022 года, также она выигрывала чемпионат Европы среди кадетов, молодежный ЧЕ и Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Ранее за другие страны начали выступать дзюдоисты Илария и Игорь Цуркани и Алексей Болдырев.

Напомним, в июне Украина бойкотировала ЧМ по дзюдо из-за допуска белорусов с государственной символикой.

Ранее украинские дзюдоисты завоевали четыре медали в Испании.