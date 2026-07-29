В городе Фиш (швейцарский кантон Вале) прошел 37-й международный учебно-тренировочный лагерь проекта Olympic Dreams. Он стал уже третьим лагерем проекта в Швейцарии.

Украинские дзюдоисты провели тренировки в рамках международного Sergei Judo Camp. Его основателем и организатором является Sergei Aschwanden — призер Олимпийских игр и президент Швейцарской федерации дзюдо и джиу-джитсу.

Филипп Лаин-Нау, Ирина Венедиктова, Сергей Ашванден, Александра Новикова, Анатолий Ласкута

Второй год подряд швейцарская сторона приглашает украинских спортсменов к участию в Sergei Judo Camp. Эта поддержка стала важной составляющей сотрудничества между проектом Olympic Dreams, Посольством Украины в Швейцарии и Швейцарской федерацией дзюдо и джиу-джитсу.

Обращаясь к участникам лагеря, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Ирина Венедиктова подчеркнула особую роль спортсменов в представлении Украины в мире:

«Каждый из вас сегодня является представителем Украины на международном уровне. То, как вы тренируетесь, общаетесь с участниками из других стран и достойно представляете наше государство, — это и есть спортивная дипломатия. Она помогает миру видеть сильную, талантливую и непобедимую Украину и создает связи, которые будут работать далеко за пределами спортивной площадки. Желаю вам максимально использовать возможности этого лагеря, вернуться домой сильнее и подтвердить приобретенный опыт новыми успешными выступлениями».

Инициатор и меценат Olympic Dreams Анатолий Бойко отметил, что одной из главных задач проекта является превращение международной поддержки украинских спортсменов в долгосрочное сотрудничество:

«Мы делаем все, чтобы в каждой стране, где реализуется Olympic Dreams, поддержка украинских атлетов была системной. Для этого выстраиваем устойчивые партнерства, которые дают нашим спортсменам возможность регулярно тренироваться в безопасных условиях, приобретать международный опыт и сохранять непрерывность подготовки. Швейцария является убедительным примером такого сотрудничества».

Анатолий Бойко, инициатор и меценат Olympic Dreams и Ирина Венедиктова, Посол Украины в Швейцарии

Участие в международном тренировочном сборе в Sergei Judo Camp предоставило украинским дзюдоистам возможность продолжить полноценную подготовку, тренироваться вместе с более чем 500 спортсменами из 14 стран мира, обменяться опытом и сформировать профессиональные связи, важные для их дальнейшего развития.

Проект Olympic Dreams реализуется Благотворительным фондом «Будущее — детям» с марта 2022 года. Его цель — сохранить спортивный резерв Украины, обеспечить молодым атлетам безопасные условия для тренировок и помочь им достойно представлять Украину на международной арене.