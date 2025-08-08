Швейцария стала десятой, юбилейной страной, присоединившейся к международному проекту Olympic Dreams Благотворительного фонда «Будущее – детям». Уже четвертый год подряд инициатива собирает юных украинских спортсменов на учебно-тренировочные лагеря за границей, создавая для них безопасные условия для развития и соревнований. Этим летом одновременно прошли 19-й и 20-й лагеря – в швейцарских городах Фиш и Тенеро.

На фото: Спортсменов в Швейцарию провожала команда проекта “Путь чемпионов” во главе с заместителем министра молодежи и спорта Украины Алексеем Никитенко

В городе Фиш (кантон Вале) наши дзюдоисты тренировались и получили возможность принять участие в престижном турнире, инициатором и организатором которого является Серджи Эшванден, олимпийский медалист и президент Швейцарской федерации дзюдо и джиу-джитсу. Занятия проходили в рамках международного Sergei Judo Camp, который объединяет будущих чемпионов со всего мира.

На фото: Благодарности президенту Швейцарской федерации дзюдо и джиу-джитсу Сергею Ашвандену

В Тенеро (кантон Тичино) юные спортсмены, помимо дзюдо, испытали себя в других видах спорта – карате, спортивном ориентировании, борьбе, классической борьбе и футболе. Национальный молодежный спортивный центр в Тенеро известен современной инфраструктурой и удобными условиями для различных дисциплин.

На фото: Украинские спортсмены вместе с координаторами спортивных программ BASPO (Федеральное управление спорта Швейцарии)

Поддержка Посольства Украины в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Ирина Венедиктова отметила:

«Мы искренне рады, что смогли поддержать организацию сразу двух спортивных лагерей в Фише и Тенеро. В то время, когда наши города подвергаются обстрелам, очень важно, чтобы юные украинские спортсмены имели безопасное место для тренировок, развития и общения. Именно такие инициативы помогают поддерживать их физическую форму и моральный дух, а также укрепляют дружбу между Украиной и Швейцарией».

В рамках официальной встречи с командой проекта Olympic Dreams в посольстве были вручены официальные благодарности от Министерства молодежи и спорта Украины за поддержку проекта “Путь чемпионов”, Федерации дзюдо Украины и БФ “Будущее - детям”, определены следующие шаги поддержки спортсменов, чтобы юные украинские чемпионы могли тренироваться в безопасности, без пауз и достойно представлять Украину на международной арене.

На фото зліва направо: ініціатор и меценат проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова, CEO проекта Olympic Dreams Александра Новикова

Каждый лагерь – шаг к сохранению олимпийского резерва

Инициатор и меценат проекта Анатолий Бойко подчеркнул:

«Каждый наш лагерь ярко свидетельствует о необходимости продолжать усилия по сохранению олимпийского резерва Украины. Это главная цель проекта, которой мы следуем уже четвертый год подряд. Создание условий для безопасных тренировок на фоне непрерывных атак на мирные украинские города и разрушенную спортивную инфраструктуру дает свои результаты: более 1100 медалей наших спортсменов на украинских и международных соревнованиях. В честь их побед звучит Гимн Украины и поднимается сине-желтый флаг».

Лагеря

На фото: Участники проекта Olympic Dreams с Посольством Украины в Швейцарии

завершились торжественным событием в Посольстве Украины в Швейцарии, во время которого отметили достижения участников, поблагодарили партнеров и в очередной раз подчеркнули важность спортивной дипломатии.

Проект Olympic Dreams продолжает распространяться: впереди — новые страны, новые возможности и новые победы украинских спортсменов на международной арене.