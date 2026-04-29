Спортсмены международного проекта Olympic Dreams вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав 11 медалей на Кубке Европы среди юниоров U21, который состоялся в городе Каунас (Литва).

По итогам двух дней соревнований сборная Украины завоевала первое общекомандное место, подтвердив стабильность результатов и конкурентоспособность на международной арене.

Золотые медали:

Дарья Бойченко (-63 кг)

Сергей Каракин (-81 кг)

Сергей Сокирко (-90 кг)

София Гречка (-52 кг)

Иван Гармаш (-100 кг)

Серебряные медали:

Маргарита Мирошниченко (-52 кг)

Александр Мартынчук (-66 кг)

Даниил Кравченко (-73 кг)

Бронзовые медали:

Богдан Остапенко (-66 кг)

Давлатжон Мамадов (-73 кг)

Среди других результатов:

5-е места — Людмила Вознюк (-70 кг), Хазар Гейдаров (-60 кг), Аристарх Белан (-66 кг)

7-е место — Тарас Нельзев (-81 кг)

«Этот результат является отражением системной работы, которую команда Olympic Dreams реализует через международные тренировочные сборы, обмен опытом и комплексное развитие спортсменов и тренеров. Ради таких побед Украины мы работаем уже четыре года и не собираемся останавливаться», — отметил инициатор и меценат проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко.

Инициатор и меценат проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко

Успех в Каунасе вновь подтверждает эффективность модели спортивной дипломатии и долгосрочных инвестиций в развитие молодого поколения украинских спортсменов.

Серия международных успехов Olympic Dreams в 2026 году

Этой весной спортсмены проекта продолжили победную серию на международной арене: