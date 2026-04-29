Спортсмены Olympic Dreams завоевали 11 медалей и победу в командном зачете на Кубке Европы U21 в Литве
Спортсмены Olympic Dreams завоевали 11 медалей на Кубке Европы
около 2 часов назад
Спортсмены международного проекта Olympic Dreams вновь продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав 11 медалей на Кубке Европы среди юниоров U21, который состоялся в городе Каунас (Литва).
По итогам двух дней соревнований сборная Украины завоевала первое общекомандное место, подтвердив стабильность результатов и конкурентоспособность на международной арене.
Золотые медали:
Дарья Бойченко (-63 кг)
Сергей Каракин (-81 кг)
Сергей Сокирко (-90 кг)
София Гречка (-52 кг)
Иван Гармаш (-100 кг)
Серебряные медали:
Маргарита Мирошниченко (-52 кг)
Александр Мартынчук (-66 кг)
Даниил Кравченко (-73 кг)
Бронзовые медали:
Богдан Остапенко (-66 кг)
Давлатжон Мамадов (-73 кг)
Среди других результатов:
5-е места — Людмила Вознюк (-70 кг), Хазар Гейдаров (-60 кг), Аристарх Белан (-66 кг)
7-е место — Тарас Нельзев (-81 кг)
«Этот результат является отражением системной работы, которую команда Olympic Dreams реализует через международные тренировочные сборы, обмен опытом и комплексное развитие спортсменов и тренеров. Ради таких побед Украины мы работаем уже четыре года и не собираемся останавливаться», — отметил инициатор и меценат проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко.
Успех в Каунасе вновь подтверждает эффективность модели спортивной дипломатии и долгосрочных инвестиций в развитие молодого поколения украинских спортсменов.
Серия международных успехов Olympic Dreams в 2026 году
Этой весной спортсмены проекта продолжили победную серию на международной арене:
- Кубок Европы среди кадетов (Словакия):
1 серебряная и 5 бронзовых медалей, а также 5 пятых и 2 седьмых места — подтверждение глубины состава и высокой конкуренции в команде.
- Кубок Европы среди мужчин и женщин (Словения):
1 серебряная и 2 бронзовые медали, что свидетельствует о стабильности результатов на разных уровнях.
- Riga Senior European Cup 2026:
золото — Денис Тупицкий (-60 кг),
серебро — Антон Клименко (-81 кг),
бронза — Анастасия Чижевская (-57 кг), Елизавета Шевченко (-52 кг).
- Grand Slam Tbilisi 2026:
бронзовая медаль — Юлия Курченко.
- Poznan Junior European Cup 2026 и Teplice Millennium Team Cadet European Cup 2026:
продолжение стабильной серии успешных выступлений на континентальных турнирах.
