Чемпионка Европы по карате София Эллий отказалась от фото с россиянкой
Украинка демонстративно покинула подиум после награждения на Евро-2026
33 минуты назад
Чемпионка Европы-2026 по карате среди кадетов София Элий отказалась от совместного фото с представительницей России после завершения церемонии награждения. Об этом сообщил ресурс KARATE PROJECT в социальной сети Instagram.
После вручения медалей украинка демонстративно покинула подиум, не согласившись участвовать в совместной фотосессии с российской спортсменкой, которая выступала в нейтральном статусе.
Элий завоевала золотую медаль в весовой категории до 54 килограммов. В финальном поединке представительница черноморского клуба Катана минимально победила принципиального соперника с нейтральным статусом со счетом 1:0.
Чемпионат Европы-2026 по карате среди кадетов, юниоров и молодежи проходил в Лимасоле с 6 по 8 февраля.
Поделиться