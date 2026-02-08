Олег Гончар

Чемпионка Европы-2026 по карате среди кадетов София Элий отказалась от совместного фото с представительницей России после завершения церемонии награждения. Об этом сообщил ресурс KARATE PROJECT в социальной сети Instagram.

После вручения медалей украинка демонстративно покинула подиум, не согласившись участвовать в совместной фотосессии с российской спортсменкой, которая выступала в нейтральном статусе.

Элий завоевала золотую медаль в весовой категории до 54 килограммов. В финальном поединке представительница черноморского клуба Катана минимально победила принципиального соперника с нейтральным статусом со счетом 1:0.

Чемпионат Европы-2026 по карате среди кадетов, юниоров и молодежи проходил в Лимасоле с 6 по 8 февраля.