Украина выиграла 42 медали на ЧЕ по киокушин карате
Команда заняла третье общекомандное место
В Бухаресте завершился абсолютный чемпионат и Кубок Европы по киокушин каратэ.
Украина завоевала 14 золотых, 10 серебряных и 18 бронзовых медалей, что позволило выиграть третье общекомандное место.
Золото: Артем Вакуленко, Павел Гелич, Ярослав Данилов, Илья Комиров, Егор Куркин, Игнат Майдаченко, Елизавета Мисюренко, Назар Орел, Александр Стефанко, Анастасия Федорчук, Артем Фишич, Евдокия Шавула, Артем Шульга, Наталья Яницкая.
Серебро: Квасницкая Диана, Максим Заболотный, Телевна Екатерина, Андрей Левчук, Иван Лопаткевич, Марьян Мухин, Владислава Певнева, Яна Стороженко, Егор Теплый, Софья Филипьева.
Бронза: Игорь Аксенов, Софья Винниченко, Павел Воротнюк, Анастасия Галенко, Тахир Эльназаров, Яна Журова, Илья Затевхин, Кирилл Ильчук, Полина Клименко, Ярослав Костогрыз, Иван Лежнюк, Юрий Оганесов, Максим Папов, Александр Покрищенко, Тимур Сакс, Марина Смык, Николай Хатунцов, Егор Шевченко.
