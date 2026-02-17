Олег Гончар

Украинские спортсмены Богдан Марисенко и Юрий Криловский отказались от совместного фото с представителем России во время церемонии награждения на турнире Юношеской лиги в Фуджейре, ОАЭ.

Марисенко завоевал золото в категории U-14 до 55 кг, став чемпионом Youth League Fujairah 2026. Криловский в этой же возрастной группе выиграл бронзовую медаль. После завершения финальных поединков украинцы не стали участвовать в совместной фотосессии на пьедестале вместе с российским спортсменом.

В спортивном клубе «Юнион», который представляют каратисты, заявили, что никакие изменения в правилах международной федерации не заставят украинских атлетов стать рядом с представителями государства-агрессора. Там подчеркнули, что позиция спортсменов является осознанной и принципиальной на фоне полномасштабной войны России против Украины.