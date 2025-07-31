Денис Седашов

Во время ночной атаки на Киев погиб 6-летний каратист Матвей Марченко в результате попадания российской ракеты в многоэтажный жилой дом.

Матвей тренировался в столичном клубе Сен-Бин. Его наставник Игорь Ефименко вспоминает мальчика как целеустремленного и чрезвычайно сознательного для своего возраста спортсмена.

Матвей был очень хорошим и послушным ребенком. За последние полгода он словно повзрослел и начал работать на результат. Как бы это ни звучало, но однажды он сам подошел ко мне и сказал: «Игорь Анатольевич, я хочу всех побеждать и обогнать своего брата Леву по медалям». Игорь Ефименко

В Киеве 1 августа объявлен День траура в память о жертвах ночной массированной атаки со стороны Российской Федерации.

В результате ракетно-дроновой атаки в столице погибли более 10 человек, еще более 130 получили ранения.

Александр Усик эмоционально высказался о войне с Россией.