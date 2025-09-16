23 сентября в 18:00 игроки киевского футбольного клуба и одной из самых успешных киберспортивных организаций мира сыграют матч в Counter-Strike 2. Над освещением шоу-матча будет работать звездная команда вместе с легендарным комментатором Виталием v1lat Волочаем, известным голкипером Денисом Бойко и участниками «Львы на джипе» Николаем Зыряновым и Валентином Михиенко. Онлайн-трансляция Match of LeGGends: Дерби на сервере будет доступна на Twitch-каналах Maincast и NAVI, YouTube-каналах «Динамо» и Maincast, а также на ОТТ-платформе maincast.tv.

Match of LeGGends – это серия необычных шоу-матчей, идейным двигателем которых является беттинг бренд GGBET, титульный спонсор ФК Динамо Киев и NAVI. «Дерби на сервере» станет третьим матчем Match of LeGGends и первым, в котором сыграют спортивная и киберспортивная команды.

Во время шоу-матча зрителей ожидает непредсказуемая игра в Counter-Strike 2 в трех форматах:

– Classic Map – «разогрев», где команды «касеров» и футболистов сыграют друг против друга;

– Arms Race – каждый играет сам за себя, а результат определит распределение игроков по командам на финальной карте;

– Mixed Classic Map – финальная игра, в которой тиммейты станут соперниками. NAVI и «Динамо» обменяются игроками и сформируют смешанные команды DYNAVI и NAVIDY.

Каждый из форматов будет сопровождаться рядом специальных правил, которые являются нетипичными для классических противостояний в Counter-Strike. Они помогут сбалансировать силы и сделают игру еще ярче.



Трансляция начнется в 18:00 включением из студии, где Виталий v1lat Волочай начнет обсуждение будущей игры. К нему присоединятся звездные гости: голкипер, автор одноименного YouTube-проекта Денис Бойко, комментатор и аналитик Михаил Olsior Зверев, а также участники «Львы на джипе» Николай Зырянов и Валентин Михиенко. На протяжении всего эфира студия будет подключаться к трансляции, чтобы обсудить шоу-матч и пообщаться с игроками. Игру, которая начнется в 18:30 прокомментируют Федор KvaN Захаров и Филипп Тремба.

Match of LeGGends: Дерби на сервере – это первый в Украине шоу-матч, в котором встретятся лучшие киберспортивная и футбольная команды страны.

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность согласно лицензиям от 23.08.2023 года, выданным в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

