Крупнейший украинский банк ПриватБанк вместе с Visa и киберспортивной организацией NAVI объявили о создании первой в Украине финансовой экосистемы, ориентированной на геймеров и киберспорт. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Первым элементом будущей экосистемы стала коллекция диджитал-скинов ПриватБанк × Visa × NAVI, доступная в приложении Приват24. Пользователи могут персонализировать карту и активировать 15% кешбека в геймерских категориях, получить 30% скидки на мерч NAVI и принять участие в розыгрышах подарков, включая возможность посетить офис NAVI.

В течение следующего года партнеры будут расширять экосистему и представят отдельную геймерскую карту с бонусами, интеграциями и персонализированным дизайном.

Стратегическая цель — создать комфортную инфраструктуру для игроков, где финансы сочетаются с геймерским опытом и реальными преимуществами, объясняют в банке.

«Мы хотим сделать игровой процесс более выгодным, интересным и комфортным для всех геймеров Украины, чтобы наши клиенты получали ощутимую выгоду за свои привычные покупки в играх и цифровых сервисах», – комментирует Оксана Конюшко, руководитель департамента карточных продуктов ПриватБанка.

В Visa подчеркнули, что хотят поддержать динамичное развитие геймерской культуры в Украине и создать финансовые решения, которые соответствуют потребностям молодого цифрового поколения.

«Гейминг сегодня – важный способ ментального восстановления, и в условиях постоянного стресса это имеет особое значение. Поэтому мы стремимся строить экосистему, которая будет не просто удобной, а действительно полезной для сообщества: от персонализированных сервисов до новых возможностей для самовыражения и взаимодействия», – отметила Елена Молодцова, старший менеджер по маркетингу Visa в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

В NAVI отмечают, что первая геймерская карта в Украине будет создана игроками для игроков. «Вместе с Visa и ПриватБанком мы объединили свои силы, чтобы дать фанатам больше, чем просто эмоции: кешбек на любимые сервисы, скидки, розыгрыши, персонализированный скин. Это командная работа брендов, которым доверяют миллионы», – рассказал Алексей «ХАОС» Кучеров, операционный директор NAVI.

«Мы выстраиваем для фанатов NAVI простой сценарий: когда ежедневные оплаты превращаются в бонусы, активности и эмоции, связанные с любимым клубом. Мы хотим, чтобы в любом городе Украины фанаты чувствовали, что за ними стоит большая община и надежные партнеры, которые так же верят в силу украинского киберспорта», – сказал Андрей Грищенко, исполнительный директор Федерации киберспорта Украины и советник по коммуникациям NAVI.