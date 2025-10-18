Скандальный бизнесмен и блогер подтвердил покупку команды Inner Circle
Польская команда стала украинской
10 минут назад
Украинский блогер Александр Слобоженко в Instagram официально подтвердил, что является владельцем киберспортивной организации Inner Circle.
«Ждите скоро анонс, расскажу про ICE, покажу детали, наше детище, которое мы затеяли еще в январе. До этого мы ничего не анонсировали, просто потратили огромную сумму денег. Это убыточная история. Не про бизнес, а про хотелку. У меня нет денег, как у Ахметова, чтобы покупать футбольные клубы, да и футбол не смотрю – примитивный вид спорта, где 22 д*******а бегают за мячом».
Inner Circle, запущенный в январе в Польше, отказался от польского состава в CS2 и выкупил украинскую организацию TNL.
Слобоженко ранее покинул Украину после того, как получил подозрение в уклонении от уплаты более 200 млн грн налогов и отмывании средств.
