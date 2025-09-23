23 сентября в 18:00 начнется Match of LeGGends: Дерби на сервере – авторский шоу-матч, в котором известные киберспортсмены и футболисты сыграют в Counter-Strike 2. Легенд украинского спорта и киберспорта ждут специальные правила и испытания в форматах, которые редко встречаются в соревнованиях. Сопровождать трансляцию будут аналитика и комментирование от команды Maincast и звездных гостей. Автор идеи – титульный спонсор ФК «Динамо» Киев и NAVI, беттинг бренд GGBET.

Соревновательная составляющая шоу-матча будет состоять из трех частей:

На первой карте – классическая заявочная игра на Dust 2, где «Динамо» сыграют против NAVI.

На второй карте – режим Arms Race, в котором каждый игрок играет против всех.

На третьей карте – комбо игра на Mirage, в которой будут сыграны смешанные команды DYNAVI и NAVIDY.

За «Динамо» в «ксе-битве» будут соревноваться Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Кристиан Биловар, Денис Попов и Владислав Дубинчак.

От NAVI будет играть состав команды из CS2: Валерий «b1t» Ваховский, Алексей «Aleksib» Виролайнен, Михай «iM» Иван и другие.

За комплексную аналитику и фан отвечают знатоки киберспорта, спорта и юмора: вратарь Денис Бойко, Михаил Olsior Зверев (студия Maincast), Николай Зырянов и Валентин Михиенко («Львы на джипах»). Модератор студии – легендарный комментатор Виталий V1lat Волочай.

Комментирование матча: комментатор Maincast Федор KvaN Захаров и стример Филипп Тремба.

Начало трансляции – в 18:00.

Шоу-матч будет освещаться на каналах Maincast (Twitch, YouTube, maincast.tv), Twitch-канале NAVI и YouTube-канале «Динамо».

