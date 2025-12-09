13 декабря 2025 года в столице пройдет официальный Чемпионат Украины по киберхоккею под эгидой Украинской Ассоциации Киберспорта (УАКС). Событие состоится в киберпространстве ASUS CyberZone (ТЦ «Метроград», Бессарабская площадь, 2, −2 этаж).

В турнире примут участие 32 игрока, которые будут соревноваться в дисциплине NHL 25 на PlayStation 5 по системе Single Elimination (на вылет).

📅 Расписание дня:

10:00 — Начало регистрации участников

10:30 — Жеребьевка и торжественное открытие

11:00 — Старт матчей 1/16 финала

13:00 — Обеденный перерыв

14:30 — 1/8 финала

15:30 — Четвертьфиналы

16:00 — Полуфиналы

16:30 — Финал

17:00 — Торжественное закрытие и награждение победителей

Награды:

🥇 Победитель (1 место) — кубок, медаль, диплом и ценный приз

🥈🥉 Призёры (2–3 места) — медали и дипломы

Также предусмотрены специальные награды: MVP турнира, Самый результативный игрок, Fair Play.

Где встречаемся – и как попасть в сеть:

Место силы – ASUS CyberZone (Киев, Бессарабская площадь, 2, ТЦ «Метроград», −2 этаж).

Чтобы выйти на линию вбрасывания:

Подай онлайн-заявку на сайте УАКС. Дождись подтверждения – организатор свяжется с деталями. Прибудь заранее в день соревнований, пройди финальную регистрацию и стань частью публичной жеребьёвки.

Возраст участников: от 16 лет. Необходимы PSN ID и документ, удостоверяющий личность.

Основные задачи чемпионата:

популяризация киберхоккея в Украине;

развитие киберспортивной сцены NHL;

формирование сборной Украины для участия в международных соревнованиях.

Организатор: Украинская Ассоциация Киберспорта (УАКС)

Партнёры: ASUS

📌 Дополнительная информация и регистрация доступны на сайте: uacs.com.ua