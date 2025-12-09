В Киеве состоится Чемпионат Украины по киберхоккею NHL 25 на PS5
В турнире примут участие 32 игрока, которые будут соревноваться в дисциплине NHL 25 на PlayStation 5 по системе Single Elimination (на вылет)
32 минуты назад
13 декабря 2025 года в столице пройдет официальный Чемпионат Украины по киберхоккею под эгидой Украинской Ассоциации Киберспорта (УАКС). Событие состоится в киберпространстве ASUS CyberZone (ТЦ «Метроград», Бессарабская площадь, 2, −2 этаж).
В турнире примут участие 32 игрока, которые будут соревноваться в дисциплине NHL 25 на PlayStation 5 по системе Single Elimination (на вылет).
📅 Расписание дня:
- 10:00 — Начало регистрации участников
- 10:30 — Жеребьевка и торжественное открытие
- 11:00 — Старт матчей 1/16 финала
- 13:00 — Обеденный перерыв
- 14:30 — 1/8 финала
- 15:30 — Четвертьфиналы
- 16:00 — Полуфиналы
- 16:30 — Финал
- 17:00 — Торжественное закрытие и награждение победителей
Награды:
🥇 Победитель (1 место) — кубок, медаль, диплом и ценный приз
🥈🥉 Призёры (2–3 места) — медали и дипломы
Также предусмотрены специальные награды: MVP турнира, Самый результативный игрок, Fair Play.
Где встречаемся – и как попасть в сеть:
Место силы – ASUS CyberZone (Киев, Бессарабская площадь, 2, ТЦ «Метроград», −2 этаж).
Чтобы выйти на линию вбрасывания:
- Подай онлайн-заявку на сайте УАКС.
- Дождись подтверждения – организатор свяжется с деталями.
- Прибудь заранее в день соревнований, пройди финальную регистрацию и стань частью публичной жеребьёвки.
Возраст участников: от 16 лет. Необходимы PSN ID и документ, удостоверяющий личность.
Основные задачи чемпионата:
- популяризация киберхоккея в Украине;
- развитие киберспортивной сцены NHL;
- формирование сборной Украины для участия в международных соревнованиях.
Организатор: Украинская Ассоциация Киберспорта (УАКС)
Партнёры: ASUS
📌 Дополнительная информация и регистрация доступны на сайте: uacs.com.ua
Поделиться