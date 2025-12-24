Олег Гончар

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже внесла 14 представителей сборной России по санному спорту в список нежелательных лиц, запретив им въезд на этап Кубка мира в Сигулде 3-4 января.

Браже написала в соцсетях:

«Я приняла решение включить 14 граждан РФ в список нежелательных для Латвии. Запрет на въезд — на неопределённый срок».

Решение касается этапа Кубка мира в Сигулде, где россияне планировали выступать в нейтральном статусе. Латвия не допускает спортсменов страны-агрессора даже как нейтральных.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранять россиян от соревнований. Позже позицию смягчили, разрешив нейтральный статус, но страны Балтии и другие сохраняют жёсткие запреты.