Олег Шумейко

В Кортина-д’Ампеццо завершились соревнования в одиночных санях среди женщин в рамках Олимпиады-2026.

Обе представительницы Украины Юлианна Туницкая и Елена Смага пробились в финальную четвертую попытку. Туницкая завершила соревнования 18-й, превзойдя свое выступление на ОИ в Пекине, где Юлианна стала 21-й. Смага же на дебютных Играх стала 20-й.

Отметим, что украинкам впервые удалось пробиться в финальную четвертую попытку после изменения правил проведения соревнований на ОИ-2014. Это лучший результат для Украины с Олимпиады в Ванкувере, где Наталья Якуленко стала 11-й.

Олимпийские игры-2026. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани

1. Юлия Таубиц (Германия) – 3:30.625 минуты

2. Элина Бота (Латвия) – + 0.918

3. Эшли Фаркугарсон (США) – + 0.957

...

18. Юлианна Туницкая (Украина) – + 4.198

20. Елена Смага (Украина) – + 5.063