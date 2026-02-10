Украина установила лучший результат на Олимпиадах за последние 16 лет
Впервые украинские спортсменки прошли в четвертую финальную попытку
около 1 часа назад
В Кортина-д’Ампеццо завершились соревнования в одиночных санях среди женщин в рамках Олимпиады-2026.
Обе представительницы Украины Юлианна Туницкая и Елена Смага пробились в финальную четвертую попытку. Туницкая завершила соревнования 18-й, превзойдя свое выступление на ОИ в Пекине, где Юлианна стала 21-й. Смага же на дебютных Играх стала 20-й.
Отметим, что украинкам впервые удалось пробиться в финальную четвертую попытку после изменения правил проведения соревнований на ОИ-2014. Это лучший результат для Украины с Олимпиады в Ванкувере, где Наталья Якуленко стала 11-й.
Олимпийские игры-2026. Санный спорт. Женщины. Одиночные сани
1. Юлия Таубиц (Германия) – 3:30.625 минуты
2. Элина Бота (Латвия) – + 0.918
3. Эшли Фаркугарсон (США) – + 0.957
...
18. Юлианна Туницкая (Украина) – + 4.198
20. Елена Смага (Украина) – + 5.063