Олег Гончар

Президент UFC Дэйна Уайт объявил главные бои шоу UFC Fight Night 271 в Сиэтле, который пройдет 28 марта.

В главном событии UFC Fight Night 271 бывший чемпион среднего веса Исраэль Адесанья (24-5) встретится с Джо Пайфером (15-3), 15-м в рейтинге дивизиона. У новозеландца сейчас серия из трех поражений — последний бой в феврале он проиграл техническим нокаутом Нассурдину Имавову.

Пайфер, наоборот, идет на серии из трех побед — в октябре он победил болевым Абусупьяна Магомедова.

Ко-мейн ивент — поединок бывшей чемпионки наилегчайшего веса Алексы Грассо (16-5-1) против Мэйси Барбер (15-2).

Адесанья возвращается после поражений от Дриксуса Дю Плесси и Шона Стрикленда, стараясь вернуть утраченную форму. Грассо стремится к реваншу после потери титула и серии неудач.

Напомним, Адесанья неожиданно отказался от цели снова стать чемпионом.