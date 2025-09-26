Амосов посетил офис UFC
Ярослав планировал подписать контракт с организацией
около 24 часов назад
Ярослав Амосов
Бывший чемпион Bellator MMA в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов опубликовал в Instagram фото из офиса UFC.
После своего единственного поражения в ММА Амосов покинул Bellator и долгое время находился без контракта. Ярослав хотел подписать контракт с UFC, но переговоры шли очень тяжело и боец долго оставался без поединка.
Напомним, Амосов свой крайний бой провел в марте, задушив в первом раунде Кертиса Миллендера.