Олег Гончар

Компания Spribe объявила о назначении бывшего чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга амбассадором crash-игры Aviator. Соглашение рассчитано на один год.

Согласно заявлению студии, Биспинг будет продвигать игру для международной аудитории через рекламные кампании, публичные мероприятия и активности в цифровых каналах. Партнерство является частью более широкой многолетней маркетинговой кооперации Spribe с UFC, которая предусматривает брендированное присутствие на турнирах Fight Night и номерных событиях.

Коммерческий директор компании Георгий Цуцкиридзе назвал Биспинга одной из легенд организации и иконой спорта с большой международной фан-базой. Сам британец заявил, что всегда ищет новые вызовы и рассчитывает познакомить своих болельщиков с продуктом.

После завершения карьеры Биспинг работает комментатором и ведет медиапроекты, в частности подкасты.