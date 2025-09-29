Олег Гончар

34-летний действующий чемпион UFC в легком весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили в интервью на YouTube-канале Shak MMA поделился мыслями относительно предстоящего поединка между чемпионом в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

Встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, США.

«Нас ждет отличный поединок, но я не уверен, кто одержит победу».

Двалишвили отметил большой опыт Махачева как уникального бойца, который эффективно проводит тейкдауны, имеет крепкий подбородок и ударную технику, особенно как левша. По его словам, бой обещает быть сложным, но зрелищным.

Двалишвили, который сам недавно защитил титул, не стал выбирать фаворита, подчеркнув равенство соперников.