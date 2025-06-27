Денис Седашов

Скандальный боксер и блогер Джейк Пол снова резко высказался о UFC и её президенте Дейне Уайте. Американец заявил, что самая популярная MMA-организация «умирает» и уже не имеет настоящих звёзд. Слова приводит The Sun.

У них нет новых имен, нет ярких личностей. Есть опытные бойцы, но все это – скучные поединки. Джейк Пол

По словам спортсмена, UFC превратился в однообразное шоу, где «дагестанские борцы просто валят соперников на землю и побеждают без зрелищности».

Джейк Пол не впервые критикует Дейну Уайта, обвиняя UFC в отсутствии прогресса и потере интереса со стороны зрителей.

Уайт прокомментировал желание Топурии перейти в полусредний вес ради боя с Махачевым.