Джейк Пол: «UFC умирает»
Боксер и блогер снова обрушился с критикой на Дейну Уайта
36 минут назад
Скандальный боксер и блогер Джейк Пол снова резко высказался о UFC и её президенте Дейне Уайте. Американец заявил, что самая популярная MMA-организация «умирает» и уже не имеет настоящих звёзд. Слова приводит The Sun.
У них нет новых имен, нет ярких личностей. Есть опытные бойцы, но все это – скучные поединки.
По словам спортсмена, UFC превратился в однообразное шоу, где «дагестанские борцы просто валят соперников на землю и побеждают без зрелищности».
Джейк Пол не впервые критикует Дейну Уайта, обвиняя UFC в отсутствии прогресса и потере интереса со стороны зрителей.
Уайт прокомментировал желание Топурии перейти в полусредний вес ради боя с Махачевым.
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