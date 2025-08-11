Олег Гончар

Экс-чемпион UFC Джон Джонс преодолел еще один этап на пути к возвращению после завершения карьеры, которое длилось две недели.

По правилам UFC, спортсмены, которые завершают карьеру, исключаются из антидопинговой программы, а возвращение в октагон возможно только после шести месяцев внеплановых тестирований.

Как сообщается, Джонс уже сдал третий тест, что свидетельствует о его активной подготовке к возвращению.

Ранее на сайте UFC было указано два теста Джонса за 2025 год, но теперь появилась третья отметка, вероятно, сделанная неделю-две назад. Это позволяет ему соблюдать требования для возвращения. 37-летний боец планирует провести бой летом 2026 года на территории Белого дома, где, по слухам, UFC готовит историческое событие с участием президента США Дональда Трампа.

Напомним, чемпион UFC Том Аспиналл будет защищать титул UFC против Сирила Гана на UFC 321.