Федор Емельяненко признался, что сердился, когда называли украинцем
Бывший боец считает себя россиянином
около 12 часов назад
Фёдор Емельяненко
49-летний легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о конфликте с организаторами Pride FC из-за национальности.
В первых двух боях в Pride ему выставили украинский флаг.
«Мне в первых двух боях [в Pride] они поставили украинский флаг. Я им говорю: «Почему украинский? Вы что, офигели? Я из России, я всю жизнь русский». — А ты же родился в Украине. - «Ну и что? Родился в Украине, но я русский, у меня паспорт [российский], я русский всю жизнь». — Ну хорошо, мы поменяем.
И вот второй бой — с Хитом Херрингом, и они снова поставили украинский флаг. Это 2002 год, по-моему. И я им сказал: "Еще раз поставите - я к вам больше не приеду". Услышали»
