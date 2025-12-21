Фергюсон завоевал полноценный титул Misfits, победив Спенсера
41-летний ветеран доминировал в Дубае
около 9 часов назад
Тони Фергюсон
Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (2-0) победил британца Уоррена Спенсера (1-2) единогласным решением судей и завоевал вакантный полноценный титул Misfits в среднем весе.
41-летний Фергюсон работал первым номером, хорошо двигался головой, джебил и комбинировал. Спенсер пропустил много ударов, оказался в нокдауне, жаловался на запрещенные удары по затылку, но рефери не реагировал.
В 4-м раунде Фергюсон начал пропускать больше, но в 5-м Спенсер пропустил оверхенд.
Фергюсону все судьи отдали победу со счетом 49-45, 48-46, 49-45.
