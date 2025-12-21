Олег Гончар

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон (2-0) победил британца Уоррена Спенсера (1-2) единогласным решением судей и завоевал вакантный полноценный титул Misfits в среднем весе.

41-летний Фергюсон работал первым номером, хорошо двигался головой, джебил и комбинировал. Спенсер пропустил много ударов, оказался в нокдауне, жаловался на запрещенные удары по затылку, но рефери не реагировал.

В 4-м раунде Фергюсон начал пропускать больше, но в 5-м Спенсер пропустил оверхенд.

TONY FERGUSON HAD WARREN SPENCER HURT BADDD AT THE END OF THE 5TH



WHAT A PERFORMANCE FROM TONY!!!pic.twitter.com/1eNfet0UDe — Championship Rounds (@ChampRDS) December 20, 2025

Фергюсону все судьи отдали победу со счетом 49-45, 48-46, 49-45.