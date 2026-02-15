Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес был освобожден условно-досрочно после почти 11 месяцев пребывания в исправительном учреждении в Соледаде, штат Калифорния.

43-летний американец в феврале 2025 года получил пятилетний срок заключения после того, как не оспаривал вину по ряду обвинений, среди которых — покушение на убийство. Суд учел 1283 дня, проведенные под стражей и под домашним арестом с электронным браслетом. До вынесения приговора Веласкес находился под залогом с ноября 2022 года, а до этого провел около девяти месяцев в СИЗО.

Дело против него было открыто после инцидента, в ходе которого он преследовал автомобиль с Гарри Гуларте — мужчиной, обвиняемым в развратных действиях по отношению к его несовершеннолетнему сыну. Во время погони Веласкес открыл огонь, ранив отчима Гуларте Пола Бендера. Сам Гуларте ожидает суда и отрицает вину. Веласкес ранее публично извинился и заявил, что больше не желает никому зла.