Бывшие чемпионы UFC Джон Джонс и Даниэль Кормье возглавят команды в третьем сезоне российского поп-MMA шоу ALF Reality.

Это российский аналог The Ultimate Fighter: новички делятся на две команды под руководством звезд и соревнуются.

В первом сезоне капитанами были Алджамейн Стерлинг и Петр Ян (Стерлинг заменил Мераба Двалишвили в последний момент). Во втором — Джонс и Нейт Диас, но Диас покинул шоу досрочно, его заменил Хорхе Масвидаль.

Шоу ALF Reality проводится россиянами в Таиланде. Отметим, что участие американских звезд в российском проекте во время войны вызывает возмущение в украинском и части западного ММА-сообщества.