Кормье и Джон Джонс поедут зарабатывать деньги в Россию
Бывшие чемпионы UFC поедут зарабатывать в страну-агрессора
около 4 часов назад
Даніель Кормье та Джон Джонс
Бывшие чемпионы UFC Джон Джонс и Даниэль Кормье возглавят команды в третьем сезоне российского поп-MMA шоу ALF Reality.
Это российский аналог The Ultimate Fighter: новички делятся на две команды под руководством звезд и соревнуются.
В первом сезоне капитанами были Алджамейн Стерлинг и Петр Ян (Стерлинг заменил Мераба Двалишвили в последний момент). Во втором — Джонс и Нейт Диас, но Диас покинул шоу досрочно, его заменил Хорхе Масвидаль.
Шоу ALF Reality проводится россиянами в Таиланде. Отметим, что участие американских звезд в российском проекте во время войны вызывает возмущение в украинском и части западного ММА-сообщества.