Ковингтон вызвал Вудли на реванш
Колби обещает «навсегда покончить» с Тайроном
около 2 часов назад
Бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон (17-4 ММА) предложил экс-чемпиону организации Тайрону Вудли (19-7-1 ММА, 0-3 бокс) провести борцовскую схватку в промоушене Real American Freestyle (RAF). Слова Ковингтона привел портал mmajunkie.usatoday.com.
«Вудли, я знаю, тебе нужно кормить семью, твоя репутация на дне. Но я всегда помогал тебе. Бросай бокс — ты никогда боксером не был. Приходи в RAF. После того как 10 января я вытру пол Люком Рокхолдом, у тебя будет шанс на реванш. Я навсегда избавлю тебя от страданий, навсегда покончу с тобой. Как связаться с моими людьми — ты знаешь. Звони».
В UFC Вудли проиграл Ковингтону техническим нокаутом в 2020 году. Затем Тайрон ушёл в бокс, где потерпел три поражения подряд.