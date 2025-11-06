Олег Гончар

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Би-Джей Пенн арестован 4 ноября на Гавайях по подозрению в нападении третьей степени. Об этом сообщает MMA Fighting.

По данным полиции Гавайев, инцидент произошел в 1:00 на Kanoa Street в Хило. 45-летний потерпевший заявил, что Пенн неоднократно ударил его кулаками и ногами, после чего мужчина сбежал и вызвал полицию. Затем потерпевший обратился за медицинской помощью в Hilo Benioff Medical Center. В 11:50 Пенна нашли на Lehua Street и арестовали без сопротивления. Залог — $1000, который он выплатил. Суд 2 декабря в Hilo District Court.

«45-летний потерпевший сообщил, что Пенн несколько раз ударил его кулаками и ногами, прежде чем потерпевшему удалось покинуть место происшествия и связаться с полицией. Позже потерпевший обратился за медицинской помощью. В 11:50 офицеры обнаружили Пенна на улице Lehua в Хило, где он был арестован без сопротивления».

Это уже шестой арест Пенна в 2025 году. Серия началась в мае с обвинений в домашнем насилии над 79-летней матерью. Он утверждал, что семья — самозванцы, замененные правительством США. Родственники считают, что Пенн страдает психологическим заболеванием, в частности синдромом Капгра. В октябре суд назначил психологическую экспертизу, но статус неизвестен.

Пенн — член Зала славы UFC, который в последний раз дрался в 2019 году.