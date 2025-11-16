Олег Гончар

В главном бою UFC 322 на Madison Square Garden в Нью-Йорке экс-чемпион лёгкого веса Ислам Махачев (28-1) победил действующего чемпиона полусреднего веса Джека Делла Маддалену (18-3) единогласным решением судей, завоевав второй титул UFC.

Бой начался в стойке, но первая попытка Махачева провести тейкдаун удалась. Россиянин контролировал австралийца до конца первого раунда, взяв спину, но не завершил удушением. Во втором раунде Делла попробовал клинч и переведение, но оказался внизу, поднявшись только перед гонгом.

В третьем Махачев не уступал в стойке и легко провел тейкдаун, доминируя на земле большую часть времени.

Четвертый и пятый раунды также прошли в партере, где россиянин издевался над Маддаленой.

После боя судьи отдали победу Махачеву: 50:45, 50:45, 50:45.