Несмотря на скандалы. Макгрегор провел семейный отдых в Италии
Бывший чемпион UFC продемонстрировал единство с семьей
около 1 часа назад
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отпраздновал свой 37-й день рождения на острове Сардиния в кругу самых близких — вместе с любимой Ди Девлин и четырьмя детьми.
Несмотря на серию недавних скандалов, пара, которая вместе уже 17 лет, продолжает демонстрировать крепкое единство. В соцсетях появились фото, где Макгрегор в солнцезащитных очках и белой шляпе улыбается Ди, которая позирует в голубом купальнике.
Вместе с супругами в итальянском аквапарке отдыхали и дети: восьмилетний Конор-младший, шестилетняя Кройя, четырехлетний Риан и годовалый Мак.
СМИ отмечают, что, несмотря на волну критики вокруг звезды UFC, Макгрегор сосредоточился на семье и провел спокойное семейное празднование.
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