Денис Седашов

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор отпраздновал свой 37-й день рождения на острове Сардиния в кругу самых близких — вместе с любимой Ди Девлин и четырьмя детьми.

Несмотря на серию недавних скандалов, пара, которая вместе уже 17 лет, продолжает демонстрировать крепкое единство. В соцсетях появились фото, где Макгрегор в солнцезащитных очках и белой шляпе улыбается Ди, которая позирует в голубом купальнике.

Вместе с супругами в итальянском аквапарке отдыхали и дети: восьмилетний Конор-младший, шестилетняя Кройя, четырехлетний Риан и годовалый Мак.

СМИ отмечают, что, несмотря на волну критики вокруг звезды UFC, Макгрегор сосредоточился на семье и провел спокойное семейное празднование.