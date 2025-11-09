Результаты турнира UFC Vegas 111: Бонфим нокаутировал Брауна, Моралес задушил Шнелла
В рамках шоу прошло 12 боев
8 минут назад
В Энтерпрайзе (штат Невада, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, также известный как UFC Vegas 111.
В главном поединке турнира бразилец Габриэль Бонфим победил нокаутом Рэнди Брауна. Для бразильца это четвертая победа нокаутом в карьере.
- Габриэль Бонфим победил нокаутом во втором раунде Рэнди Брауна
- Джозеф Моралес победил удушающим приемом в первом раунде Метта Шнелла
- Урош Медич победил техническим нокаутом в первом раунде Муслима Салихова
- Крис Падилья победил техническим нокаутом во втором раунде Исмаэля Бонфима
- Кристиан Лерой Данкан победил нокаутом во втором раунде Марко Тулио
- Джамалл Эммэрс победил единогласным решением судей Хайдера Эмила
- Раони Барселос победил единогласным решением судей Рики Симона
- Жаклин Кавальканти победила единогласным решением судей Майру Буэно Силву
- Джош Хокит победил техническим нокаутом в первом раунде Макса Джимениса
- Дениз Гомес победила единогласным решением судей Тишу Пенннингтон
- Даниэль Маркос победил удушающим приемом во втором раунде Майлза Джонса
- Захари Рис победил удушающим приемом во втором раунде Джексона Маквея