Олег Гончар

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман заявил, что британец Пэдди Пимблетт, занимающий девятое место в рейтинге легкого веса UFC, пока не заслуживает титульного боя. Об этом он рассказал на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Усман признал, что Пимблетт успешно выступает против своих соперников, но подчеркнул, что в легком весе есть сильные конкуренты, в частности Арман Царукян, Джастин Гэтжи, Дэн Хукер, Матеуш Гамрот и Бенейл Дариуш.

Камару Усман

По его мнению, предоставление Пимблетту титульного боя, обойдя этих бойцов, противоречило бы принципу UFC, по которому лучший соревнуется с следующим лучшим.

Пимблетт, имеющий рекорд 22-3 и пять побед подряд, в последний раз победил Майкла Чендлера в апреле. Камару считает, что для титульного боя ему нужно победить топовых соперников, чтобы подтвердить претензии на пояс.

Напомним, Пимблетт угрожает "уничтожить" чемпиона Илию Топурию в потенциальном бою.