Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски успешно провел реванш против претендента из Бразилии Диего Лопеса, одержав уверенную победу в главном бою турнира UFC 325, который прошел в Сиднее.

Поединок прошел всю пятираундовую дистанцию. Волкановски с первых минут навязал сопернику удобный для себя темп, контролируя дистанцию и выигрывая большинство эпизодов в стойке. Лопес пытался перевести бой в партер и несколько раз был близок к успеху, в частности в конце второго и в четвертом раундах, когда захватывал спину чемпиона. Однако реализовать удушающие приемы ему не удалось.

Самый опасный момент для Волкановски произошел в третьем раунде, когда Лопес поймал его правым боковым и отправил на настил. Австралиец быстро поднялся, вернул контроль над боем и сам сумел потрясти претендента встречным ударом.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Волкановски — 50:45, 49:46, 49:46.