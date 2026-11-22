Марк Маркес досрочно стал чемпионом MotoGP сезона-2026
Для гонщика Ducati это восьмой чемпионский титул в карьере
33-летний испанский мотогонщик Ducati Марк Маркес досрочно завоевал чемпионский титул MotoGP сезона-2026 по итогам 21-го этапа — Гран-при Португалии. Для испанца эта победа в общем зачете стала восьмой в карьере.
Для завоевания титула на автодроме в Портимау Маркесу было достаточно финишировать в первой девятке. Гонщик завершил заезд на восьмой позиции, лишив пилота Aprilia Хорхе Мартина математических шансов на первое место.
По количеству чемпионских титулов в главной серии мотогонок Маркес обогнал итальянца Валентино Росси, на счету которого семь трофеев, и сравнялся с рекордсменом серии Джакомо Агостини.
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