Денис Седашев

33-летний испанский мотогонщик Ducati Марк Маркес досрочно завоевал чемпионский титул MotoGP сезона-2026 по итогам 21-го этапа — Гран-при Португалии. Для испанца эта победа в общем зачете стала восьмой в карьере.

MARC MARQUEZ IS AN 8-TIME #MotoGP WORLD CHAMPION 🔥🏆 #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/vH0WKrbirm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 22, 2026

Для завоевания титула на автодроме в Портимау Маркесу было достаточно финишировать в первой девятке. Гонщик завершил заезд на восьмой позиции, лишив пилота Aprilia Хорхе Мартина математических шансов на первое место.

По количеству чемпионских титулов в главной серии мотогонок Маркес обогнал итальянца Валентино Росси, на счету которого семь трофеев, и сравнялся с рекордсменом серии Джакомо Агостини.