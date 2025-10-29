Сегодня в Киеве произошло событие, которое объединило спорт, эмоции и ожидание большого старта – презентация новой формы сборной Украины к зимним Играм в Милане и Кортине.

Национальный олимпийский комитет отметил 100 дней до старта XXV зимней Олимпиады вместе с ведущими спортсменами, тренерами и болельщиками.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт и министр молодежи и спорта Матвей Бедный поздравили команду со 100-дневным отсчетом, пожелав украинским олимпийцам выдержки, вдохновения и веры в собственные силы.

Среди гостей события – олимпийские медалисты Вита Семеренко, Валентина Цербе-Несиная, Елена Петрова и другие известные атлеты, которые поддерживают команду на пути к Играм.

Дизайнеры компании 4F создали экипировку, вдохновленную украинской природой и традициями – горными вершинами, елями, карпатским воздухом и узорами вышивки. Новая форма сочетает функциональность, стиль и символизм – комфорт, стойкость и веру в победу.

На сцене форму представили олимпийские чемпионы Александр Абраменко и Елена Пидгрушная, чемпионка юношеских Олимпийских игр Христина Дмитренко, а также молодые олимпийцы Тарас Филяк, Екатерина Коцар и Дмитрий Мазурчук.

К ним присоединились представители летних видов – бронзовые призеры Игр Михаил Кохан и Марта Федина. Музыкальную атмосферу события создал Влад Дарвин, исполнив песню «С Украиной вместе».

«Это лучшая форма, которую у нас была. Она действительно стильная, продуманная и качественная,» – поделился впечатлениями Александр Абраменко. Александр Абраменко Олимпийский чемпион

«Дизайнерам удалось сделать форму не только красивой, но и удобной в использовании. А комфорт на тренировках – это уже половина успеха,» – отметила Кристина Дмитренко. Кристина Дмитренко биатлонистка

Во время телемоста к событию присоединились спортсмены, которые сейчас находятся на зарубежных сборах – представители биатлона, фристайла, сноубординга, санного спорта и скелетона. Они рассказали о подготовке к сезону, командном духе и настройке на борьбу. В частности, украинские саночники сейчас тренируются в Италии, на тех самых трассах, где совсем скоро стартуют Игры.

Финальным и самым эмоциональным моментом стала передача государственного флага.

Его на сцену вынесли двое детей в вышиванках – символ поколения, растущего с верой в спорт и Победу. Флаг от олимпийских чемпионов Елены Пидгрушной и Александра Абраменко приняли молодые спортсмены – Тарас Филяк и Христина Дмитренко. Момент, в котором – преемственность, гордость и вера в будущее украинского спорта.

Сто дней – и украинские спортсмены снова выйдут на старт, чтобы доказать: сила, характер и любовь к своей стране – это главная форма, которую они носят всегда.