Олег Гончар

Серебряный призер чемпионата мира-2025 Атле Ли Макграт пережил эмоциональный срыв во время мужского слалома на Олимпийских играх-2026 в Италии.

Норвежец блестяще провел первую попытку, которая проходила в условиях метели, и показал лучшее время, опередив швейцарца Лоика Мейяра на 0,59 секунды. Макграт считался одним из главных претендентов на золото. Однако во втором заезде он допустил ошибку на трассе и упал, фактически потеряв шансы на награду.

После падения спортсмен поднялся, отбросил лыжные палки и, находясь в состоянии разочарования, ушел в лес возле трассы, где лег в снег. Волонтеры не вмешивались в ситуацию. Впоследствии Макграт вернулся к финишу, пересек линию с поднятым кулаком, но общаться с журналистами в микст-зоне отказался.