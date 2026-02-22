Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри официально объявила зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине закрытыми.

Во время церемонии закрытия Ковентри подвела итоги двухнедельных соревнований, отметив выступления спортсменов, работу волонтеров и атмосферу на аренах. По ее словам, Игры продемонстрировали, что олимпийское движение объединяет людей независимо от национальности и происхождения. Она поблагодарила атлетов за преданность и борьбу на льду и снегу, а болельщиков — за поддержку.

«Вы были невероятными: смелыми, бесстрашными, полными сердца и страсти», — сказала Ковентри во время церемонии закрытия. «Вы оставили на снегу и льду все, что имели. Две незабываемые недели, прожитые на полную. Вы отдали все — и поделились этим с нами.

Вы показали, что такое совершенство, уважение и дружба в мире, который иногда забывает об этих ценностях.

Спасибо вам за открытые сердца.

Арены были заполнены, аплодисменты — громкие, атмосфера — электрическая. Вы чествовали своих чемпионов и поддерживали спортсменов из всех стран, показывая, что страсть и уважение могут существовать рядом».