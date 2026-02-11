Олег Гончар

Во время короткой программы по фигурному катанию на Олимпиаде-2026 нейтрального спортсмена с российским паспортом Петра Гуменника поддерживали болельщики с флагом России.

Во время выступления Гуменника на трибуне был замечен флаг России. Фото опубликовало российское СМИ.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о запрете использования российских флагов и другой национальной символики среди зрителей на Играх-2026. В то же время подобные инциденты уже происходили ранее.

Во время церемонии открытия Олимпиады российские болельщики пронесли триколор на трибуны стадиона Сан-Сиро и делали то же в женском хоккее и в биатлоне.