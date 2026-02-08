На Олимпиаде-2026 во время лыжной гонки с скиатлоном была зафиксирована появление российского флага неподалеку арены, где проходили соревнования. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

По имеющейся информации, триколор был вывешен на балконе жилого дома рядом с лыжным стадионом.

Отмечается, что в этих соревнованиях принимал участие нейтральный спортсмен с российским паспортом Савелий Коростелёв. Он финишировал четвертым и подал протест относительно результата, однако после пересмотра судейская бригада оставила итоги гонки без изменений.

Напомним, правилами Олимпийских игр запрещено демонстрация российских или белорусских флагов — как действующих, так и исторических — на объектах или территориях, которые находятся под контролем организационного комитета. В то же время флаг, по предварительным данным, был размещен за пределами официальной олимпийской зоны.