Норвегия лидирует, Италия бьет рекорды: медальный зачет Олимпиады-2026
Украина пока без наград на 16 февраля
8 минут назад
По состоянию на 16 февраля в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Милане продолжает лидировать сборная Норвегии. Скандинавская команда имеет 28 наград, из которых 12 — золотые.
Второе место занимает команда Италии с 23 медалями. Хозяева Игр уже установили национальные рекорды как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей на зимних Олимпиадах. Третье место занимают США с 19 наградами. В первой пятерке также находятся Нидерланды и Австрия, которая поднялась в топ-5.
Украина по состоянию на эту дату медалей не завоевала. В десятке также находятся Швеция, Швейцария, Германия, Франция и Япония, при этом японская команда имеет 18 наград, но уступает по количеству золотых.
Медальный зачет XXV зимних Олимпийских игр
Милан, Италия
Норвегия – 28 (12 + 7 + 9)
Италия – 23 (8 + 4 + 11)
США – 19 (6 + 8 + 5)
Нидерланды – 12 (6 + 5 + 1)
Австрия – 15 (5 + 3 + 3)
Швеция – 11 (5 + 5 + 1)
Швейцария – 10 (5 + 2 + 3)
Германия – 17 (4 + 7 + 6)
Франция – 15 (4 + 7 + 4)
Япония – 18 (4 + 5 + 9)