Олег Гончар

По состоянию на 16 февраля в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Милане продолжает лидировать сборная Норвегии. Скандинавская команда имеет 28 наград, из которых 12 — золотые.

Второе место занимает команда Италии с 23 медалями. Хозяева Игр уже установили национальные рекорды как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей на зимних Олимпиадах. Третье место занимают США с 19 наградами. В первой пятерке также находятся Нидерланды и Австрия, которая поднялась в топ-5.

Украина по состоянию на эту дату медалей не завоевала. В десятке также находятся Швеция, Швейцария, Германия, Франция и Япония, при этом японская команда имеет 18 наград, но уступает по количеству золотых.

Медальный зачет XXV зимних Олимпийских игр

Милан, Италия