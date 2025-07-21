Олимпийская деревня в эпицентре коррупционного скандала – под подозрением мэр Милана
В деле фигурируют 74 человека
около 1 часа назад
Менее чем за семь месяцев до открытия Зимних Олимпийских игр-2026 в Италии разразился масштабный коррупционный скандал. Прокуратура Милана начала расследование по подозрительным тендерам на строительные работы, в частности — на проекты, связанные с Олимпийской деревней. Сообщает insidethegames.
Следователи проверяют подозрения в коррупции, подделке документов и злоупотреблении служебным положением. В деле фигурируют 74 человека, среди которых — мэр Милана Джузеппе Сала. Его подозревают в сокрытии конфликта интересов и возможном давлении на комитет, выдающий строительные разрешения.
На прошлой неделе прошли обыски в офисах и частных домах. Полиция изъяла 120 тысяч евро наличными у одного из застройщиков. Также было выдано шесть ордеров на арест.
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