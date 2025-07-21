Денис Седашов

Менее чем за семь месяцев до открытия Зимних Олимпийских игр-2026 в Италии разразился масштабный коррупционный скандал. Прокуратура Милана начала расследование по подозрительным тендерам на строительные работы, в частности — на проекты, связанные с Олимпийской деревней. Сообщает insidethegames.

Следователи проверяют подозрения в коррупции, подделке документов и злоупотреблении служебным положением. В деле фигурируют 74 человека, среди которых — мэр Милана Джузеппе Сала. Его подозревают в сокрытии конфликта интересов и возможном давлении на комитет, выдающий строительные разрешения.

На прошлой неделе прошли обыски в офисах и частных домах. Полиция изъяла 120 тысяч евро наличными у одного из застройщиков. Также было выдано шесть ордеров на арест.

В МОК ответили, есть ли четкие дедлайны для допуска российских спортсменов.