российская ракета разрушила спортзал Сумского государственного университета
Террористы продолжают уничтожать нашу инфраструктуру
около 1 часа назад
Сумы / Фото - Facebook
В результате ракетной атаки российских захватчиков разрушен спортзал Сумского государственного университета.
Фото разрушений опубликовала украинская пляжная волейболистка Татьяна Лазаренко.
«Й****і росіяни знову знищили військовий об’єкт у Сумах.
Молодец, мистер Трамп, в «регулировании» войны в Украине – отправляй еще больше морпехов США, которые становятся на колени перед Путиным.
В каком ужасном мире мы живем...».
россия нанесла удар по Сумам вечером 17 августа. В результате обстрела также повреждены стекла окон и фасад одного из корпусов учебного заведения.
Напомним, на войне против россии погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе.
