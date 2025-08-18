Владимир Кириченко

В результате ракетной атаки российских захватчиков разрушен спортзал Сумского государственного университета.

Фото разрушений опубликовала украинская пляжная волейболистка Татьяна Лазаренко.

«Й****і росіяни знову знищили військовий об’єкт у Сумах. Молодец, мистер Трамп, в «регулировании» войны в Украине – отправляй еще больше морпехов США, которые становятся на колени перед Путиным. В каком ужасном мире мы живем...».

Инстаграм

россия нанесла удар по Сумам вечером 17 августа. В результате обстрела также повреждены стекла окон и фасад одного из корпусов учебного заведения.

Напомним, на войне против россии погиб мастер спорта Украины по греко-римской борьбе.