Олег Гончар

Российские спортсмены-паралимпийцы смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Паралимпийских игр-2026 при условии получения двусторонних приглашений, позволяющих выступления на Играх. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на представителей Международного паралимпийского комитета.

Ранее стало известно, что Паралимпийский комитет России намерен до 13 февраля подать заявки на получение таких приглашений для участия в Паралимпиаде-2026.

В МПК отметили, что в случае положительного решения российские спортсмены будут выступать не в нейтральном статусе, а как представители России. Это, в частности, дает им право участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр наравне с другими национальными делегациями. Также в случае завоевания медалей может быть поднят российский флаг и исполнен государственный гимн.