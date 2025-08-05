Денис Седашов

Правительство Соединенных Штатов усилило миграционную политику в отношении трансгендерных спортсменов. Речь идет о мужчинах, которые выступают в женских дисциплинах. Отныне участие в таких соревнованиях будет рассматриваться как негативный фактор при рассмотрении заявок на спортивные и рабочие визы. Сообщает insidethegames.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) официально обновила правила. В новой редакции говорится о том, что факт участия мужчины в женской категории может стать основанием для отказа в визе типа O-1A (для лиц с выдающимися способностями), а также в грин-картах категорий EB-1 и EB-2. В то же время дипломатические представительства получили рекомендации не одобрять визы тем спортсменам, кого подозревают в «искажении» своей гендерной идентичности. В некоторых случаях речь идет даже о возможном пожизненном запрете на въезд.

Мужчинам не место в женском спорте. USCIS закрывает лазейку для иностранных спортсменов-мужчин, чей единственный шанс на победу — это сменить пол и использовать биологическое преимущество. Метью Трагессер Спикер USCIS

Эта инициатива — политика администрации Дональда Трампа, который в 2025 году вернулся к власти и объявил борьбу с участием трансгендерных мужчин в женских спортивных категориях одним из своих приоритетов.

Суд в Бельгии разрешил трансгендерной велогонщице выступать среди женщин — UCI проиграла дело.