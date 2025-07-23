Денис Седашов

В Бельгии суд встал на сторону трансгендерной велосипедистки, которой ранее запретили участвовать в женских соревнованиях. Решение принял Брюссельский гражданский суд 10 июля 2025 года. Сообщает insidethegames.

Международный союз велосипедистов (UCI) отказал спортсменке в выдаче лицензии еще в 2023 году. Причина — новые правила, по которым трансгендерные женщины могут выступать в женской категории только в случае, если начали переход до полового созревания или до 12 лет. Велогонщица, начавшая трансгендерный переход в возрасте около 40 лет, обратилась в суд, считая это требование дискриминационным.

Суд признал, что действия UCI нарушают бельгийский закон о равенстве мужчин и женщин. В решении отмечено, что такие правила являются формой запрещенной дискриминации, а значит — недействительными. UCI не может запрещать спортсменке участие в женских соревнованиях.

Решение подлежит немедленному исполнению, а Бельгийская федерация велоспорта уже начала консультации с UCI, чтобы понять, как действовать дальше.

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