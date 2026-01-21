Олег Гончар

Латвийский транслятор Олимпиады-2026, каналы TV3 Group продолжат не сообщать зрителям об участии российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, передает Jauns.lv.

Директор спортивных программ Go3 Томс Цирцениc объяснил, что TV3 Group сознательно не освещает старты нейтральных спортсменов из России и Беларуси, поскольку с первого дня войны в Украине медиа выступает против агрессии и считает такую позицию честной перед зрителями.

На прошлой неделе во время чемпионата Европы по санному спорту TV6 транслировал рекламу во время стартов россиян. Цирцениc отметил, что рассматривали вариант не показывать соревнования вообще, но это повредило бы латвийским саночникам в олимпийском году. Приоритетом являются выступления латвийской команды. Это сознательное редакционное решение, поэтому такие моменты используют для рекламных пауз.

Такой подход будут применять и во время Олимпийских игр во всех видах.

МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в зимних Играх-2026 под нейтральным флагом. Латвийский олимпийский комитет не соглашается с этим и разработал рекомендации для своих атлетов.