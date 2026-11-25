Владимир Кириченко

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетили лицей имени Лайоша Кошута в Берегово (Закарпатская обл.).

В учебном заведении, где обучение проходит на венгерском языке, Зеленский и Мадьяр пообщались с учениками и учителями, а также сыграли в волейбол с детьми. Украинский и венгерский чиновники выступали в разных командах.

24 ноября состоялся первый визит Премьер-министра Венгрии в Украину после назначения на должность. Они с Зеленским встретились в Ужгороде, а также посетили больницу на Закарпатье и пообщались с медиа.

Напомним, сборная Украины получила соперниц на чемпионате мира-2027 по волейболу.