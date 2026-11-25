Зеленский и Премьер-министр Венгрии сыграли в волейбол в лицее на Закарпатье
Это первый визит Мадяра в Украину после назначения на должность
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетили лицей имени Лайоша Кошута в Берегово (Закарпатская обл.).
В учебном заведении, где обучение проходит на венгерском языке, Зеленский и Мадьяр пообщались с учениками и учителями, а также сыграли в волейбол с детьми. Украинский и венгерский чиновники выступали в разных командах.
24 ноября состоялся первый визит Премьер-министра Венгрии в Украину после назначения на должность. Они с Зеленским встретились в Ужгороде, а также посетили больницу на Закарпатье и пообщались с медиа.
Напомним, сборная Украины получила соперниц на чемпионате мира-2027 по волейболу.
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