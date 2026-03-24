Владимир Кириченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спортсменами Паралимпийской сборной Украины, ставшими чемпионами и призерами зимних Игр-2026. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Паралимпийцы и их тренеры были награждены орденами «За заслуги» I–III степеней, «За мужество» III степени, княгини Ольги II–III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени, медалями «За труд и доблесть».

Также президент присвоил почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».

Зимние Паралимпийские игры-2026 прошли с 6 по 15 марта в Италии. Украинские спортсмены завоевали на них 19 медалей: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых. Наша команда заняла седьмое место в общем командном зачете.

